Katsina’da Camiye Saldırı: 13 Ölü

Nijerya’nın Katsina eyaletinde bulunan bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, saldırının, eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere yönelik gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Muazu, silahlı çete üyelerinin camiye giriş yapan bireylere ateş açtığını ve bu trajik olay sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

