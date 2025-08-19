Katsina’da Camiye Saldırı: 13 Ölü

CAMİYE SALDIRI VE CAN KAYBI

Nijerya’nın Katsina eyaletinde bulunan bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, saldırının, eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere yönelik gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

SALDIRGANLAR VE YARALILAR

Muazu, silahlı çete üyelerinin camiye giriş yapan bireylere ateş açtığını ve bu trajik olay sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını aktarıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.