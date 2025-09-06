Katy Perry Ve Orlando Bloom Ayrıldı

KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM AYLARDIR GERGİN İLİŞKİSİZ KALDI

Katy Perry ve Orlando Bloom, yaklaşık on yıl süren ilişkilerini Temmuz ayında resmen bitirdiklerini duyurdu. Çift, 3 Temmuz’da temsilcileri aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada, ilişkilerine son verdiklerini ancak kızları Daisy için aile bağlarını devam ettireceklerini belirtti.

Ayrılık Üzerine Açıklamalar

Orlando Bloom, geçtiğimiz günlerde katıldığı Today programında ayrılıkla ilgili gelen soruları yanıtlarken, “Harikayım, çok minnettarım,” dedi. 5 yaşındaki kızları Daisy’yi anarak, “En güzel kızımıza sahibiz. Biz iyiyiz, her şey yolunda olacak. Sadece sevgi var,” ifadelerini kullandı. Çiftin temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, son aylarda ilişkilerinin ortak ebeveynliğe odaklanan bir yapıya dönüştüğü vurgulandı.

Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Çifte yakın olan kaynaklar, ayrılığın “uzun zamandır beklenen” bir karar olduğunu ve ilişkilerinin son aylarda gergin bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Bununla birlikte Perry ve Bloom’un ayrılığının “dostane” bir şekilde gerçekleştiği de belirtildi. Çiftin, önceliklerinin her zaman kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek olacağı açıklandı.