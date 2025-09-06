Katy Perry Ve Orlando Bloom Ayrıldılar

AYRILIK AÇIKLAMASI

Yaklaşık on yılı geride bırakan Katy Perry ve Orlando Bloom, Temmuz ayında ayrıldıklarını duyurdu. Ünlü çift, 3 Temmuz tarihinde temsilcileri aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti. Ancak, özellikle kızları Daisy için aile bağlarını korumaya devam edeceklerini belirttiler.

Bloom, geçtiğimiz günlerde katıldığı Today programında ayrılıkla ilgili sorulara yanıt verdi. “Harikayım, çok minnettarım” diyen ünlü oyuncu, 5 yaşındaki kızları Daisy’den bahsederek, “En güzel kızımıza sahibiz. Biz iyiyiz, her şey yolunda olacak. Sadece sevgi var,” dedi.

ÇİFTİN ÖNCELİKLERİ

Temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin son aylarda ilişkilerini ortak ebeveynliğe odaklanacak şekilde dönüştürdüğü belirtildi. Bu bağlamda, “Öncelikleri daima kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek olacak,” ifadesine yer verildi. Ayrıca, çifte yakın kaynaklar, ayrılığın “uzun zamandır beklenen” bir karar olduğunu, ilişkilerinin aylardır gerginlik içinde sürdüğünü ifade etti. Ancak, Perry ve Bloom’un ayrılığının “dostane” bir şekilde gerçekleştiği de vurgulandı.