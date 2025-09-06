Haberler

Katy Perry Ve Orlando Bloom Ayrıldılar

AYRILIK AÇIKLAMASI

Yaklaşık on yılı geride bırakan Katy Perry ve Orlando Bloom, Temmuz ayında ayrıldıklarını duyurdu. Ünlü çift, 3 Temmuz tarihinde temsilcileri aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti. Ancak, özellikle kızları Daisy için aile bağlarını korumaya devam edeceklerini belirttiler.

Bloom, geçtiğimiz günlerde katıldığı Today programında ayrılıkla ilgili sorulara yanıt verdi. “Harikayım, çok minnettarım” diyen ünlü oyuncu, 5 yaşındaki kızları Daisy’den bahsederek, “En güzel kızımıza sahibiz. Biz iyiyiz, her şey yolunda olacak. Sadece sevgi var,” dedi.

ÇİFTİN ÖNCELİKLERİ

Temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin son aylarda ilişkilerini ortak ebeveynliğe odaklanacak şekilde dönüştürdüğü belirtildi. Bu bağlamda, “Öncelikleri daima kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek olacak,” ifadesine yer verildi. Ayrıca, çifte yakın kaynaklar, ayrılığın “uzun zamandır beklenen” bir karar olduğunu, ilişkilerinin aylardır gerginlik içinde sürdüğünü ifade etti. Ancak, Perry ve Bloom’un ayrılığının “dostane” bir şekilde gerçekleştiği de vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.