Katy Perry ve Orlando Bloom Ayrılmadı

KATY PERRY’NİN DAVADA VERDİĞİ İFADELER

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom’un yolları ayrılsa da ilişkileri tam anlamıyla sona ermemiş. Perry, Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden malikâne davasında eski sevgilisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaliforniya eyaletinde, İstanbul’daki bir yalı ile eş değer olan 15 milyon dolarlık bir malikâne davası karşı karşıya. Katy Perry, yaşlı bir iş insanıyla sürmekte olan bu davada video konferans aracılığıyla ifade verdi.

MALİKÂNEYİ ORLANDO BLOOM SATIN ALMIŞ

Mahkeme belgeleri, malikânenin aslında Perry değil, eski sevgilisi Orlando Bloom’un şirketi tarafından alındığını ortaya koydu. Davalı tarafın avukatları, “Perry’nin aslında bu eve finansal katkısı yok” diyerek iddialarını ileri sürdü. Ancak Perry bu iddiaları yalanladı. Mahkeme salonunda yaptığı açıklamada, “Orlando ile yollarımızı ayırdık ama ömür boyu aileyiz. Çocuğumuz var, bağımız kopmaz.” dedi.

Perry, Bloom ile hâlâ finansal ortak olup olmadıkları konusunda net bir yanıt vermedi, ancak malikâneden kendisinin de fayda göreceğini belirtti. Çiftin ayrılığı ise Haziran ayında gündeme geldi. Bu durum, Bloom’un Jeff Bezos’un düğününe yalnız katılmasıyla resmiyete kavuştu. Katy Perry ile Orlando Bloom, dört yaşındaki kızları Daisy için partnerliklerini devam ettiriyor.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

