Katyusha İki Yaşında Doğum Gününü Kutladı

KATYUŞA İKİNCİ YAŞINI KUTLADI

Moskova’nın Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen Rusya’nın ilk dev panda yavrusu Katyusha, bu pazar günü düzenlenen bir etkinlik ile ikinci yaşını kutladı. Doğum günü, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Pandanın özel gününde yapılan kutlamalar, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli anlara neden oldu.

ETKİNLİKLER RENKLİ GEÇTİ

Etkinliklerde Katyusha için hazırlanan çeşitli aktiviteler, hayvanseverlerin beğenisini topladı. Pandanın davranışları ve şirin halleri, kutlama anlarında katılımcılardan büyük alkış aldı. Hayvanat bahçesi, Katyusha’nın yaş gününü unutulmaz kılmak için birçok sürpriz hazırladı.

GELECEKTE DAHA FAZLA ETKİNLİK PLANLANIYOR

Katyusha’nın yaş günü, gelecekte yapılacak etkinliklerin temeli oluşturuyor. Hayvanat bahçesi yönetimi, bu tür kutlamaların ziyaretçi sayısını artıracağını ve eğitim faaliyetlerini destekleyeceğini düşünüyor. Pandaların korunması ve doğaya adaptasyonu hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen yeni projeler geliştirmek için çalışmalar yapıyorlar.