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Dünya

Katz: Ateşkes Hedeflere Ulaşana Kadar Yok

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ISRAEL SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun yetkilileriyle yaptığı görüşmede sarsıcı açıklamalarda bulundu. Katz’ın ele aldığı ana konular arasında Hizbullah ile çatışma ve İran ile yaşanan gerginlik yer aldı.

HİZBULLAH İLE ATEŞKES OLMAZ

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıların süreceğini ifade eden Katz, “savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar” Hizbullah ile bir ateşkes gerçekleşmeyeceğini belirtti. Katz, “Hizbullah’a nefes aldırılmayacak” sözleriyle durumu net bir şekilde ifade etti. Israel Katz’ın bu açıklamaları, Lübnan’da Hizbullah ile ateşkes konusunda ileriye dönük bir ilerleme olabileceğine yönelik önceki iddialarla çelişiyor. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan’daki ateşkese dair “belirli bir ilerleme kaydedildiğini” bildirmişti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya yakın olduğu bilinen İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD’ye gittiği öne sürülmüştü. Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD’li kaynaklarına dayandırdığı haberde ise, ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılmasını istemesi yönünde mesajlar ilettiği iddia edildi.

İRAN’IN ZAAFI VE SAVUNMASIZLIĞI

Ayrıca, hava savunma tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası İran’ın zayıfladığını dile getiren Katz, “İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız” ifadelerini kullandı.

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