Katz Gazze İşgali İçin Onay Verdi

İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından sunulan Gazze’ye yönelik işgal planını onayladı. Bu plan çerçevesinde, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi bekleniyor. İşgal hazırlıkları, “Gideon’un Savaş Arabaları II” adıyla anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilecek. Daha önce, 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için “Gideon’un Savaş Arabaları” operasyonunun başladığı duyurulmuştu.

ASKERİ SEVKİYAT HAZIRLIĞI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın bildirdiğine göre, Savunma Bakanı Katz’ın işgal planına onay vermesinin ardından ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Ancak çağrılan askerlerin hepsinin Gazze operasyonuna dahil edilmeyeceği, eğer saldırılar devam ederse bu sayının 130 bine çıkarılabileceği ifade edildi. Kararın, Katz’ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası alındığı öğrenildi.

GAZİ ZE ŞERİDİ’NDE HEDEFLER

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şehri’nin kuzeyindeki işgal planını onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi planladıklarını açıkladı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ordunun Gazze’nin diğer bölgelerini işgal etme emri aldığı, fakat bu adımın eylül ayından önce gerçekleştirilmesinin beklenmediği belirtildi.

İLK AŞAMA VE GEÇMİŞİ

Planın ilk aşamasında yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kent kuşatılarak yoğun saldırılar sonrasında işgal edilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada ise büyük oranda yıkıma uğramış olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün ise yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, 18 yıldır süren ağır bir abluka altında yaşıyor.