Katz, Hamaney’i Uyardı, Tahran Yanacak

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN YANIT

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney’i hedef alarak, “Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak” dedi. Bu açıklama, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, MOSSAD Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey askeri yetkililerle yapılan durum değerlendirmesi sırasında gerçekleştirildi.

İRAN’A AÇIK UYARI

Savunma Bakanı Katz, İran dini liderine doğrudan seslenerek, “Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse sonuçları ağır olacaktır” şeklindeki ifadeleriyle, Tahran’a yönelik ciddi bir uyarıda bulundu. Bu tür açıklamalar, iki ülke arasındaki gerginliğin yükseldiği bir dönemde gündeme geliyor.