Kavacık Köyünde Yıldırım Düşmesi

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde meydana gelen sağanak yağış esnasında, kurbanlık ineklerin bulunduğu ağıla yakın bir çam ağacına yıldırım düştü. Yaklaşık 40 büyükbaş hayvan, bu olay sonucunda telef olma tehlikesinden son anda kurtuldu. Aldığı bilgilere göre, Adem Sabancı’ya ait ağılın bitişiğindeki çam ağacına çarpan yıldırım, ağaçta ciddi hasara yol açtı. Yıldırımın düşmesiyle birlikte, ağaçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu.

AĞIL SAHİBİNE ÖNEMLİ GÖREV

Olayın yaşandığı sırada ağıl içinde bulunan büyükbaş hayvanlar, büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu. Ağıl sahibi Sabancı, ağaçtan kopan büyük parçaların çatıyı delmemesi için halatlarla güvenlik önlemi aldı. Köy sakinlerinden Erol İğneci, “Ağacın kopan parçaları metrelerce uzaklığa fırlamış. Burada yaklaşık 40 kurbanlık hayvan telef olabilirdi. Bu çam yaklaşık 25-30 metre uzunluğundaydı. Şu anda ağacın ortası kırılmış durumda, elim tamamen içine girebiliyor. İki hayvan yıldırımın sesi nedeniyle korkmuş, iştahları kesildi” diyerek durumu aktardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Genel olarak hayvanlarda bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Yıldırım düşmesi, hem hayvanların hem de bölgedeki diğer varlıkların güvenliği açısından şans eseri büyük bir facianın önüne geçti. Bu tür olayların meydana gelmesi, hayvan sahipleri ve köy halkı için her zaman bir risk teşkil ediyor. Köy halkı bu tür tehlikeler konusunda dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.