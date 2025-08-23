Kavak’ta Hükümlü C.E. Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Samsun’un Kavak ilçesinde, “kasten adam öldürme” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulama sırasında, hakkında “kasten öldürme” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki C.E. yakalandı.

İŞLEMLER SONRASINDA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, emniyet birimlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, bölgede suçla mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.