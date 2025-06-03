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Kavak’ta Otomobiller Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA ARAÇLARININ ÇARPIŞMASIYLA MEYDANA GELDİ

Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Dörtyol mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 UH 1609 plakalı otomobil ile 55 ANU 730 plakalı otomobil çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda H.Ö. isimli yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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