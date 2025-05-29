Kavak’ta Uyuşturucu Ticareti Yapıldı

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Samsun’un Kavak ilçesinde sentetik ecza ticareti yapan bir kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Evinde ele geçirilen 90 adet uyuşturucu hapla şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ö.K.Ş. isimli şahsın sentetik ecza sattığını belirledi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kutu içinde toplam 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ö.K.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.