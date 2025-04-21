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Kavaklı Köyü, Uzun Bir Aradan Sonra Açıldı

KAVAKLI KÖYÜNE DÖNÜŞÜN SEVİNCİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavaklı köyü sakinleri, 34 yıl sonra valilik izniyle doğdukları topraklara ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor. 1994 yılında bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle köy 100 haneli olarak boşaltıldı ve uzun yıllar girişe kapalı kaldı. Aileler, Hakkari merkez, Çukurca, Yüksekova ve Türkiye’nin farklı illerine göç etmek zorunda kaldı.

HATIRALARA YOLCULUK

Bölgedeki huzur ve güven ortamı sayesinde Hakkari Valiliği ve Çukurca Kaymakamlığı’nın özel izniyle köylerine dönebilme fırsatı bulan vatandaşlar, yıllar sonra anılarının peşinden gitmeye başladı. Evlerinin yıkıntıları arasında açan ters lalelerin süslediği alanlarda fotoğraf çektiren köylüler, yer sofrası kurarak türkü ve şarkılar eşliğinde piknik yaptı. Kavaklı Köyü Muhtarı Süleyman Durdu, 34 yıl aradan sonra köylerine dönüşün hem sevincini hem de hüznünü yaşadıklarını dile getirdi.

DUYGUSAL ANLARIN PAYLAŞILMASI

Durdu, “Bu duygusal anları bize yaşatan Valimiz Ali Çelik’e ve İlçe Kaymakamımız Mert Kumcu’ya köy halkı adına teşekkür ediyoruz. Köyümüzü görmek isteyen yaşlılarımızın son dileği yerine geldi. Kimisi gözyaşı döktü, kimisi de ‘ölmeden köyümüzü gördük’ dedi” diye belirtti. Hakkari ve Çukurca’da ikamet eden pek çok vatandaş da etkinliğe katılarak köyde piknik yaptı, şarkılar söyledi. Köylüler, bu anlamlı ziyareti mümkün kılan yetkililere minnettarlıklarını ifade etti.

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