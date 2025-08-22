Haberler

Kavaklı Spor Şampiyonluk Sevincini Yaşadı

ZAFER KUPASI ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

Kavaklı Spor, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Zafer Kupası’nda elde ettiği şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Şuhut ilçesinde yapılan Zafer Şenlikleri dahilinde düzenlenen turnuvada başarılı olan Kavaklı Spor, kupasını gururla kaldırdı. Takım, zaferini coşkulu bir şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

ÇARŞI MERKEZİNDE COŞKU DOLU KUTLAMALAR

Şampiyonluk sonrasında Kavaklı Spor’un futbolcuları ve taraftarları, ilçe çarşı merkezinde araçlarla konvoy yaparak mutluluklarını paylaştı. Ardından Kavaklı köyüne geçerek burada yapılan kutlamalarda, ekip ve köy halkı bir araya gelerek büyük bir eğlence gerçekleştirdi. Kavaklı Spor camiası, bu özel anı taraftarlarıyla birlikte kutlayarak şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

