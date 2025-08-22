Haberler

Kavaklı Spor’un Şampiyonluk Kutlaması Yapıldı

KAVAKLI SPOR’UN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Afyonkarahisar’da organize edilen Zafer Kupası’nda birinci olan Kavaklı Spor, ilçe merkezinde ve Kavaklı köyünde coşku dolu kutlamalarla şampiyonluk sevinci yaşıyor. Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri çerçevesinde gerçekleşen bu turnuvayı başarıyla tamamlayan Kavaklı Spor, zafer kupasını havaya kaldırdı. Turnuvayı zirvede noktalayarak büyük bir mutlulukla şampiyonluğunu kutlayan Kavaklı Spor’un futbolcuları, ardından ilçe çarşı merkezinde araçlarla konvoy yaparak bir tur attı.

KAVAKLI KÖYÜNDE EĞLENCELİ KUTLAMALAR

Daha sonra Kavaklı köyüne geçen sporcular, burada düzenlenen kutlamalarda doyasıya eğlendi. Köy halkı, kutlamalara yoğun ilgi göstererek Kavaklı Spor camiasının şampiyonluğunu birlikte paylaştı. Eğlenceler ve coşku dolu anlarla dolu bu kutlama, Kavaklı Spor’un başarısını taçlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Danilos Pizza takımı, el değiştirdi. Geçen yıl lige katılan takımın yeni sahibi belirlendi.
Haberler

Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik telleriyle başlayan yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halkın katkısıyla söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.