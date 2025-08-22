Kavaklı Spor’un Şampiyonluk Kutlaması Yapıldı

KAVAKLI SPOR’UN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Afyonkarahisar’da organize edilen Zafer Kupası’nda birinci olan Kavaklı Spor, ilçe merkezinde ve Kavaklı köyünde coşku dolu kutlamalarla şampiyonluk sevinci yaşıyor. Şuhut ilçesinde düzenlenen Zafer Şenlikleri çerçevesinde gerçekleşen bu turnuvayı başarıyla tamamlayan Kavaklı Spor, zafer kupasını havaya kaldırdı. Turnuvayı zirvede noktalayarak büyük bir mutlulukla şampiyonluğunu kutlayan Kavaklı Spor’un futbolcuları, ardından ilçe çarşı merkezinde araçlarla konvoy yaparak bir tur attı.

KAVAKLI KÖYÜNDE EĞLENCELİ KUTLAMALAR

Daha sonra Kavaklı köyüne geçen sporcular, burada düzenlenen kutlamalarda doyasıya eğlendi. Köy halkı, kutlamalara yoğun ilgi göstererek Kavaklı Spor camiasının şampiyonluğunu birlikte paylaştı. Eğlenceler ve coşku dolu anlarla dolu bu kutlama, Kavaklı Spor’un başarısını taçlandırdı.