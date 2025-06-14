Kavaklıdere’de Gençler Kültürel Etkileşim Sağladı

ETKİNLİKTE GÖNÜLLÜ GENÇLER BİR ARAYA GELDİ

Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Erasmus Programı çerçevesinde düzenlenen kültürel etkileşim etkinliği, farklı ülkelerden gelen gönüllü gençleri Kavaklıdere’de bir araya getirdi. Etkinlik, Kavaklıdere Kaymakamlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa İtalya, Polonya, Mısır, Azerbaycan ve Macaristan’dan gelen gönüllü gençlerin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden gönüllü öğrenciler de katıldı.

GÖNÜLLÜLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Program kapsamında gönüllüler, Kavaklıdere Mehmet Koçarlı İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle buluşarak sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada hem çocuklar hem de genç gönüllüler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte, çeşitli ülkelerin kültür tanıtımları yapıldı ve çocuklar ile gönüllüler arasında karşılıklı kültürel etkileşim sağlandı.

KAVAKLIDERE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE ZİYARET

Kültürel diyalogu artırmayı hedefleyen bu program kapsamında ayrıca Kavaklıdere’nin doğal güzelliklerine ziyaretler düzenlendi. Katılımcılar, bölgenin önemli doğal değerlerinden biri olan Yerküre Mağarası ve mesire alanlarını gezerek Kavaklıdere’nin doğasını yakından tanıma fırsatı buldu. Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren yabancı öğrenciler, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür etti.