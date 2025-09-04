Kavakyolu’nda Müdür, Araç Durdurdu

OTOMOBİL ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DOĞRU HAREKET ETTİ

Erzincan’da, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden bir hafif ticari araç, oyun oynayan çocukların üzerine doğru gitmeye başladı. Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi’nde gerçekleşti. Mezarlık ziyaretinde bulunan sürücü, aracı park ederken el frenini çekmeyi unutarak, aracın yokuş aşağı hareket etmesine neden oldu.

OKUL MÜDÜRÜ TEHLİKEYİ GÖRÜP HAREKETE GEÇTİ

Minibüsün çocukların üzerine doğru gittiğini fark eden Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, hemen bahçe duvarından atladı. Kariyet ile araca ulaşarak durduran Onay, olası bir kazayı önledi. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareket etmeye başladığı an atladığı görüldü.