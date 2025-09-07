Kavga, Alkol Yüzünden Çıktı, 3 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Sarıyer’de bir kır düğününe katılan iki kişi ile mekanın sahibi ve çalışanları arasında alkol almak istemeleri üzerine bir tartışma başladı. Olay, Maden Mahallesi’nde 1 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Alkol talebi, işletme sahibi Abdulkadir K. (62), çalışanı Mehmet K. (31) ve Müslüm O. (50) ile gelen kişilerden Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G. arasında bir gerginlik yarattı. Durum hızla kavgaya dönüştü ve sözlü atışmalar sonucunda işletme sahibi Abdulkadir K., ruhsatlı silahıyla havaya ateş açtı. Bunun ardından Ahmet Ş. ve Muhammet G. da karşılık vererek silah kullanmaya başladı. Kavga sırasında birbirine saldıran üç şüpheli yaralanarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine, Sarıyer Devriye Ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. Kavga eden gruba müdahalede bulunan polis, beş kişiyi gözaltına aldı ve olay sırasında kullanılan üç silaha el koydu. Gözaltına alınanlar arasında Abdulkadir K., Mehmet K., Müslüm O., Ahmet Ş. ve Muhammet G. yer aldı.

TUTUKLAMALAR

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulama sonucunda, Abdulkadir K., Ahmet Ş. ve Muhammet G. ‘Kasten yaralama’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘Tehdit’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.