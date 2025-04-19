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Kavga, Altı Yaralı Ve İki Ağır

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi’nde yaşandı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNDÜ

Komşu iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı bir kavgaya dönüşüyor. Bu olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanıyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alıyor ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor. Olayın gelişimi ve yaralıların durumu hakkında ilerleyen saatlerde bilgi alınması bekleniyor.

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