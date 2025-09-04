Kavga İhbari Üzerine Polis Yaralandı

POLİS MEMURUNUN YARALANMA OLAYI

Konya’da meydana gelen bıçaklı saldırıda, kavga ihbarına giden polis ekipleri arasında yer alan bir polis memuru, şüpheli tarafından 7 defa bıçaklanarak yaralandı. Tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Gözaltındaki şüphelinin, polis memuruna yöneltilen suçlamalar sonucunda 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Olay, geçen yıl 13 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’nde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HAKİM KARŞISINDA İLK DURUŞMA

Kapının açılmasını bekleyen ekipler, sinir krizi geçirdiği iddia edilen Emre K.’nın aniden bıçakla saldırması sonucu 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi ile yaralanıyor. Diğer bir polis memuru, olay anında tabancasını çekerek saldırgana ateş açarak etkisiz hale getiriyor. Yaralı polis, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıyor. Güvenlik kameralarının kaydettiği olay, dikkat çekici görüntüler içeriyor. Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisi konusunda bilgiler verilirken, Emre K. da tedavisinin ardından gözaltına alındı.

EMRE K.’NIN İFADESİ

Şüpheli Emre K.’nın, “Uyuşturucu madde kullandım. Olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum.” şeklindeki ifadeleri merak konusu oldu. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya tutuklu sanık Emre K. ve tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ile S.H. katıldı. Şüpheli Emre K.’nın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, tutuksuz yargılanan polis memurlarının “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

DURUŞMA SONUCU

Duruşmada sanık Emre K., “Olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Olay sırasında kendimde değildim.” diyerek kendini savundu. Emre K.’nin avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olduğunu savunarak raporda itiraz etti. Mahkeme heyeti, sanık Emre K.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe erteledi.