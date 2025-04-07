Kavga Kamerada: Motosiklet Sürücüsü Camı Kırdı

TRAFFİKTE YAŞANAN TARTIŞMA

Kahramanmaraş’ta yoğun bir caddede motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında beklenmedik bir tartışma meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, öfkesine hakim olamayıp tartıştığı kişinin otomobilinin camını elinde tuttuğu metal bir çubukla kırdı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sakarya Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde gelişti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SİNİRLİ TEPKİSİ

İddiaya göre, motosiklet ve otomobil sürücüleri, bulvar üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsü, tartışmanın ardından aracından inerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, bir süre otomobil sürücüsünü kovaladı. Motosiklet sürücüsü daha sonra geri dönerek otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal çubukla aracın camını kırdı.

KAMERAYA YANSIDAN ANLAR

Bu sırada, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tekrar bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. O esnada yaşanan olaylar, bir cep telefonunun kamerasına saniye saniye kaydedildi.