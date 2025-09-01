Kavga, Şantiyede Kamerada: 2 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kentte inşaatı devam eden bir konut şantiyesinde gelişen olayda, aynı şantiyede çalışan iki işçi grubunun arasında belirsiz bir sebepten dolayı bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı bir kavga haline dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA YARALANAN İŞÇİLER

Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlıca çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga esnasında yaralanan iki işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ VE SORUŞTURMA

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmada zorlandığı anlar yer aldı. Olayla ilgili olarak yerel yetkililer soruşturma başlattı.