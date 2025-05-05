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Kavga Sokakta Taş ve Sopalarla

TAŞLI VE SOPALI KAVGA İNŞAAT SAVUNUSUNDA

Gaziosmanpaşa’da bir inşaat projesinde çalışan işçiler arasında meydana gelen taşlı ve sopalı kavga, olayın çevresindeki kişilerin dikkatini çekti. Kavga, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi’nde yürütülen bir sitenin şantiyesinde ortaya çıktı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı inşaat işçileri arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışma, işçilerin yemek yediği konteynerde başladı ve hızla bir kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine taş ve sopalarla saldırarak kavgayı büyüttü ve bu durum sokaklara taştı. Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken, o anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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