Kavga Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Bolu’da bir parkta yaşanan kavgada 13 yaşındaki S.Ş.’nin yumruk attığı 15 yaşındaki A.Ö.T.’nin kalbi durdu. Olay yerinde yapılan kalp masajı ile genç hayata döndürüldü fakat hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Küçük bir kavga, saat 17.00 sularında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. ve A.Ö.T. arasında bir tartışma başladı. S.Ş.’nin yumruk attığı A.Ö.T. aniden yere yığıldı. Çevredekiler hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kalbi duran A.Ö.T.’yi kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı.

HASTANE MÜDAHALESİ

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve onun yanında bulunan 14 yaşındaki E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürecin detayları araştırılıyor. Her iki genç arasındaki çatışmanın sebebi ise henüz netlik kazanmadı.