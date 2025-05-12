Kavga Sonucu Kopan Kulak Memesi Dikildi

KULAK MEMESİ KAZA SONRASI YENİDEN DİKİLDİ

Gaziantep’te Fadıl Karakan (40), aile üyeleriyle yaşanan bir kavgada ısırılıp koparılan kulak memesini süper mikrocerrahi yöntemiyle geri kazandı. Nizip ilçesinde iki hafta önce çıkan tartışma sırasında Karakan’ın kulak memesi koptu. Olayın ardından hemen kopan kulak memesi ile Nizip Devlet Hastanesi’ne giden Karakan, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Acil ameliyatla kulak memesi yerine dikildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, ameliyatın zorlu geçtiğini, ancak deneyimli hekimler ve kullanılan ileri teknolojinin operasyonu başarıyla sonuçlandırdığını ifade etti. Doğan, “Zorlu bir operasyondu. Deneyimli plastik cerrahi ekiplerimiz sayesinde hastamız yeniden kulak memesine kavuştu. Ameliyat sırasında kulak yapısına uygun şekilde kulak memesi yerine dikildi. İşlevsel duruma da getirildi. Şehir hastanesi olarak ileri teknolojiye de sahibiz” diye belirtti.

MİKROCERRAHİ TEKNİĞİYLE ONARIM

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, yaptıkları ameliyatın zorluğu hakkında bilgi verirken, süper mikrocerrahi yönteminin en ince damarları bile onarabilme imkanı sunduğunu dile getirdi. Tokgönül, “Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik” ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN MEMNUN AYRILDI

Fadıl Karakan, olay sonrası hızlı bir şekilde hastaneye ulaştığını ve hekimi tarafından uygulanan yöntemle kulağını geri kazandığını aktardı. Karakan, “Hastanede 7 gün kaldım. Şu an hiçbir sorunum yok. Kulağım eskisi gibi oldu. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.