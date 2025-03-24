Kavgada 7 Kişi Yaralandı, Polis İnceliyor

ALTINDAĞ’DA YAŞANAN KAVGADA YARALILAR VAR

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, esnaf grupları arasında çıkan ve sopa, levye ile tornavidaların kullanıldığı kavgada toplam 7 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMA SONRASI KAVGA BÜYÜDÜ

Kavga, öğle saatlerinde Güneşevler Mahallesi, Siteler semtinde yer alan iki ayrı dükkanda çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan bir tartışma ile gelişti. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte taraflar, sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırmaya başladı. Olayda R.E.Ş., F.Ş., A.Ş. ve R.Ü. ile A.Ü., A.T. ve A.B. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Yaralılar, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Öte yandan, kavga anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi Polis tarafından inceleme başlatılmasına sebep oldu.