Kavgada Enişte, Kayınbiraderini Vurarak Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Konya’da bir kavga sırasında enişte, kayınbiraderini tüfekle vuruyor ve kendisi de bıçak yarası alıyor. Olay, saat 00.30 sularında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak’ta yaşanıyor.

TARTIŞMA VE KAVGA GELİŞİMİ

İddiaya göre enişte A.Y., eşine kuma getirme isteği nedeniyle kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başlıyor. Tartışma kavgaya dönüşünce A.Y., yanında getirdiği tüfekle Ceyhun Bakır’a ateş açıyor. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. da bıçakla yaralanıyor.

MÜDAHALE VE SONUÇ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk ediliyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ceyhun Bakır, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Olayla ilgili tahkikat başlatılıyor.