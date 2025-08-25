Haberler

Kavgada İki Kişi Tüfekle Yaralandı

KOMŞULAR ARASINDA KAVGADA YARALANMALAR YAŞANDI

Elazığ’da, komşular arasında yaşanan bir tartışma sonucu iki kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olay, dün gece Baskil ilçesi Karaali köyünde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında yol nedeniyle bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışma esnasında bir şahıs, evden getirdiği tüfekle karşı tarafa ateş açtı.

TÜFEKLE YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ateş açılması sonucunda saçmaların isabet ettiği F.B. ve E.D. yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayla ilgili şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

