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Kavgada Taş Ve Bıçak Kullanıldı

KAVGA ANINDA TAŞ, DUBA VE BIÇAK KULLANILDI

Karabük’te meydana gelen bir kavga esnasında taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Olayda bir kişi yaralandı ve anlar kameralara yansıdı. Kavga, Kemal Güneş Caddesi üzerinde gelişti. Belgin ve eşi Serdal K., karşılaşmış oldukları Murat A. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga başladı.

BİÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kavga sırasında bir kadın bıçakla kolundan yaralanırken, bu an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın sonrası hemen polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Bıçakla saldıran Murat A. ise polis ekipleri tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

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