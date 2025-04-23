Kavgaya Karışan Şahıs Polisi Zorladı

OLAYIN YERİ VE GEREKÇESİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kavgaya karışan bir birey, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Olay, Misak-ı Milli Meydanı’nda gerçekleşti. İki kişi arasında henüz belirlenmemiş bir nedenden dolayı bir kavga patlak verdi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GELİŞMELER

Polis ekipleri olaya müdahale etti ancak kavgaya karışan şahıs, karşısındakine saldırmak için çaba sarf ederken, bir yumruk yemesi sonucunda yere yığıldı. Güçlükle kontrol altına alınan şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı ve bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİKAYETLER VE SONUÇ

Taraflar arasında şikayetler oluştu. Kavganın ardından her iki şahıs, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.