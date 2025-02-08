Kavgayı Duyan Baba Silahla Karşılık Verdi

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Olay, 1 Ekim tarihinde saat 21.00 civarında Harmantepe Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Serkan Y.’nin oğlu, sokakta tartıştığı bir kişiyi darbediyor. Bu durumu öğrenen darbedilen kişinin babası, Serkan Y.’nin oğluna karşılık vererek onu darbetmeye başlıyor.

SİLAHLI MÜDAHALE

Oğlunun darbedildiğini duyan Serkan Y., silahını alarak sokağa çıkıyor. Burada tek bir el ateş açan Serkan Y., ardından olay yerinden kaçıyor. Yaralanan kimse olmuyor fakat silah sesini duyan taraflar hızla dağılıyor. Kavga ve ateş açma anları güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk ediliyor. Kısa bir süre içinde gelen polis, Serkan Y.’yi kullandığı silahla birlikte yakalıyor. Gözaltına alınan Serkan Y.’nin emniyetteki ifadesinin ardından “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından yasal işlem yapılıyor. Tüm işlemler tamamlanınca, Serkan Y. savcılık kararı ile serbest bırakılıyor.