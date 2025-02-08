More
Gündem

Kavgayı Duyan Baba Silahla Karşılık Verdi

kavgayi-duyan-baba-silahla-karsilik-verdi

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Olay, 1 Ekim tarihinde saat 21.00 civarında Harmantepe Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Serkan Y.’nin oğlu, sokakta tartıştığı bir kişiyi darbediyor. Bu durumu öğrenen darbedilen kişinin babası, Serkan Y.’nin oğluna karşılık vererek onu darbetmeye başlıyor.

SİLAHLI MÜDAHALE

Oğlunun darbedildiğini duyan Serkan Y., silahını alarak sokağa çıkıyor. Burada tek bir el ateş açan Serkan Y., ardından olay yerinden kaçıyor. Yaralanan kimse olmuyor fakat silah sesini duyan taraflar hızla dağılıyor. Kavga ve ateş açma anları güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk ediliyor. Kısa bir süre içinde gelen polis, Serkan Y.’yi kullandığı silahla birlikte yakalıyor. Gözaltına alınan Serkan Y.’nin emniyetteki ifadesinin ardından “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından yasal işlem yapılıyor. Tüm işlemler tamamlanınca, Serkan Y. savcılık kararı ile serbest bırakılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul İçin Uyarı

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, önümüzdeki hafta da Türkiye genelinde etkili olacak. İstanbul dahil birçok şehir için yeni uyarılar yapıldı; sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak.
Gündem

Deprem Profesöründen Şaşırtan Dayanıksız Ev İtirafı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'daki evinin riskli olduğunu belirledi, ancak eşi taşınmayı reddetti. Ercan, incelemenin sonuçlarını gizlice gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.