Kavılca Buğdayı Hasadı Başladı

KAVILCA BUĞDAYINDA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan Kavılca buğdayının hasat dönemi başladı. Ardahan Üniversitesi, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Kavılca buğdayının yerleşkede ekilen 80 dönümlük arazideki hasadını tamamladı. Üniversite, uzun yıllardır sürdürdüğü bilimsel araştırmalar ve uygulama çalışmalarıyla ata tohumunun korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli projelere imza atıyor.

KAVILCA BUĞDAYININ HISTORİK ÖNEMİ

10 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Ardahan’ın tarımsal mirasının en değerli unsurlarından biri olarak bilinen Kavılca buğdayı, gluten oranı düşük ve besin değeri yüksek olması açısından önemli bir niteliğe sahip. Ardahan Üniversitesinin tarımsal üretim alanında sürdürdüğü çalışmalar, bölgesel kalkınmaya katkı sağlarken, aynı zamanda geleneksel tarım ürünlerinin bilimsel yöntemlerle korunmasına örnek teşkil ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kavılca buğdayına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Ardahan Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan bu örnek çalışmaları, hem ülkemizin tarımsal mirasının korunmasına hem de sürdürülebilir tarıma ışık tutmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. YÖK, Kavılca buğdayıyla ilgili çalışmaların yükseköğretim adına örnek bir model olduğunu vurgulayarak, üniversitenin bu alandaki çabalarını takdirle karşılamıştı.

GELİŞTİRİLECEK PROJELER

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, bundan sonraki süreçte Kavılca buğdayı ile ilgili projelerin geliştirilerek, hem akademik çalışmalara hem de çiftçilerin üretim potansiyeline katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.