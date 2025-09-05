Kavılca Buğdayının Hasadı Gerçekleşti

KAVILCA BUĞDAYI HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. Ardahan Üniversitesi, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Kavılca buğdayının, yerleşkede ekilen 80 dönümlük arazideki hasadını tamamladı. Üniversite, uzun yıllardır sürdürülen bilimsel araştırmalar ve uygulama çalışmalarıyla ata tohumunun korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli projelere imza atıyor.

KAVILCA BUĞDAYININ BÖLGESEL ÖNEMİ

10 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Ardahan’ın tarımsal mirasının en değerli unsurlarından biri olarak bilinen Kavılca buğdayı, gluten oranı düşük ve besin değeri yüksek olması bakımından önemli bir niteliğe sahip. Ardahan Üniversitesi’nin tarımsal üretim alanındaki çalışmaları, hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de geleneksel tarım ürünlerinin bilimsel yöntemlerle korunmasına örnek teşkil ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kavılca buğdayı üzerine yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Ardahan Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan bu örnek çalışmaları, hem ülkemizin tarımsal mirasının korunmasına hem de sürdürülebilir tarıma ışık tutmaktadır” demişti. YÖK, Kavılca buğdayı ile ilgili çalışmaların yükseköğretim adına örnek bir model olduğunu vurgulamış ve üniversitenin bu alandaki çabalarını takdirle karşılamıştı.

GELİŞEN PROJELERLE SÜREKLİLİK

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, bundan sonraki süreçte de Kavılca buğdayı üzerine yürütülen projelerin geliştirilerek hem akademik çalışmalara hem de çiftçilerin üretim potansiyeline katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.