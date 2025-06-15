Kavram Eğitim Kurumları 2025 LGS detaylarını açıkladı

2025 LGS DEĞERLENDİRMELERİ PAYLAŞILDI

KAVRAM Eğitim Kurumları bölüm başkanları, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili değerlendirmelerini ve soru analizlerini açıkladı. Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, bu yıl merkezi sınav için Türkiye genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığını belirtti. Haktürk, “Sınav, öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilebilmesi amacıyla düzenlendi. Yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda sınav gerçekleştirildi. Sınav iki oturumda yapıldı. İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden; ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 90 soruya yanıt verildi. Sorular, yalnızca akademik bilgiye değil, aynı zamanda okuduğunu anlama, analiz yapma ve yorumlama becerilerine de dayalı olarak hazırlandı.” dedi.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANACAK

Haktürk, sınav sonuçlarının 11 Temmuz’da açıklanacağını belirtti. Tercih işlemlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını ve yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanların 4 Ağustos’ta ilan edileceğini ifade etti. “Nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos arasında duyurulacak. Kavram Eğitim Kurumları olarak bu süreçte öğrencilerimize rehberlik etmeye ve doğru lise tercihi ile sağlıklı yönlendirme konusunda destek sunmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerine devam etti.

TÜRKÇE SORULARI DEĞERLENDİRİLDİ

LGS Türkçe sorularını değerlendiren Batıkent Kavram Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Duygu Karadoğan, “Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumu, düşünceyi geliştirme yolları, söz sanatları, hikaye unsurları, anlatım bozuklukları, fiilde çatı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, görsel-grafik yorumu ve sözel mantık” konularının sınavda yer aldığını söyledi. “Sınavda 8. sınıf müfredatında bulunan fiilimsi, metin türleri ve kalıplaşmış söz öbeği konularından soru gelmemiştir.” ifadesini kullandı.

OKUMA VE ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNDE DURULDU

Sincan Kavram Koleji Türkçe Zümre Başkanı Gülhanım Sayim, “Sorular yılı içinde MEB’in yayınladığı örnek sorularla örtüşmektedir. MEB’in grafik ve tablo sorularına yer vermesi analitik düşünme becerisinin önemini vurguluyor.” dedi. Sayim, metin uzunluğunun ortalama üzerinde olmasının Türkçe sorularını eleyici hale getirdiğine dikkat çekti. “Düzenli kitap okuyan öğrenciler, dil yetkinliklerinin yanı sıra anlayış, çözümleme ve yorumlama becerilerini geliştiriyor ve sınav sorularında daha başarılı oluyor.” diye ekledi.

MATEMATİK SORULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Öveçler Kavram Koleji Matematik Bölüm Başkanı Fatmanur Tali, “2025 LGS Matematik testi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8. sınıf öğretim programına uygun şekilde hazırlanmıştır. Sorular, gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, senaryolu ve grafik/tablo yorumuna dayalıdır.” dedi. Tali, testin genelinin orta-zor aralığında olduğunu belirterek, “Özellikle veri analizi ve geometrik cisimler soruları dikkatli bir çözüm süreci gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

MATEMATİKTE DENGELİ SORU DAĞILIMI

Batıkent Kavram Koleji Matematik Öğretmeni Buse Taşkın, “2024-2025 LGS Matematik sınavı, MEB müfredatına tam uyumlu. Sorular mantıksal düşünme ve yorumlama gerektiren uygulamalara yönelik.” dedi. Bu kapsamda, soruların günlük yaşamla ilişkilendirilmiş olduğunu vurguladı ve “Özellikle mantık yürütme, ilişki kurma ve görsel okuma becerileri önemli durumda.” diye ekledi.

FEN BİLİMLERİ SORULARI VE DAĞILIMLARI

Sincan Kavram Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ayşe Polat, “2025 LGS’de Fen Bilimleri dersinde; çeşitli ünitelere ait sorular MEB müfredatına uygun olarak dağıtıldı.” dedi. “Bu yıl en fazla soru Madde ve Endüstri ünitesinden geldi. Sınav genel olarak yorum ve analiz becerisi isteyen, ezberden çok akıl yürütmeye dayalı bir sınavdı.” ifadesine yer verdi.

TARİH SORULARINDA MÜFREDATA UYGUNLUK

Batıkent Kavram Koleji T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Cansu An Onur, 2025 LGS’de çıkan soruların müfredata uygun olduğunu belirtti. “Sorular, verilen bilgilerden sonuca ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.” dedi.

İNGİLİZCE SINAVI BECERİLERİ ORTAYA KOYDU

Batıkent Kavram Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özge Güngör Yalçin, “2025 LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin dil becerilerini ölçmede daha işlevsel hale geldi.” dedi. “Sorular, anlama, çıkarım yapma ve iletişim kurma becerilerini de ölçüyor.” ifadesini kullandı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Batıkent Kavram Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Bera Berk, “2025 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, MEB’in yayınladığı kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır.” dedi. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama beceri düzeylerinin önemi bir kez daha vurgulandı.