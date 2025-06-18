Haberler

Kavrun Yaylası’na Haziran Kar Yağdı

YAZ ORTASINDA KAR YAĞDI

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 metre rakımlı Kavrun Yaylası’nda, Haziran ayında kar yağışı etkili oldu. Kış mevsiminden kalan kar tabakasının henüz tamamen erimediği bir dönemde, yaz mevsiminin ortasında gerçekleşen bu yeni kar yağışı yaylayı tekrar beyaz örtüyle kapladı. Özellikle dün sabah erken saatlerdeki yağış, yayla sakinleri ve işletmecileri şaşkına çevirdi.

İŞLETME SAHİBİNDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Yaylada uzun yıllardır işletmecilik yapan Hüseyin Şahin, böyle bir mevsimde kar yağmasına alışık olmadıklarını ifade etti. Şahin, “Kışın bıraktığı kar henüz tam erimemişti ama Haziran ortasında yeniden kar yağması bizi gerçekten çok şaşırttı. Dün gece yağmur bekliyorduk, sabah uyandığımızda her yerin beyaz olduğunu görünce gözlerimize inanamadık. Burası yüksek rakımda olduğu için hava her zaman serindir ama böyle kar pek sık görülmez” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

50 Şüpheli Gözaltına Alındı, Dolandırıcılık İddiası

Sakarya ve 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bungalov işletmeleri üzerinden dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Mağdurların uğradığı toplam zarar 263 bin lira olarak belirlendi.
Haberler

R. Madrid, Al-Hilal ile Oynuyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Al-Hilal ile karşılaşıyor. Maç, Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda TSİ 22.00'de canlı yayınlanacak. Arda Güler'in yedekte başlaması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.