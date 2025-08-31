Kavşağa Ters Yönden Giren Araç, Kaza Yaptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAY

Kaza, Diyarbakır-Lice yol ayrımında gerçekleşti. Sürücüsünün kavşağa ters yönde girmesi sonucu hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Kaza sonucunda hafif ticari araçta bulunan Mehmet Maşuk yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Maşuk, maalesef kurtarılamadı.

CENAZE VE İNCELEME SÜRECİ

Maşuk’un cenazesi, otopsi işlemi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında yer alan görüntüler de değerlendiriliyor.