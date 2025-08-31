Kavşağa Ters Yönden Girince Kaza

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Diyarbakır ile Lice yol ayrımında gerçekleşti. Sürücüsünün kavşağa ters yönde girdiği hafif ticari araç, Silvan istikametinden gelen diğer bir araçla çarpıştı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda, hafif ticari araç içerisindeki Mehmet Maşuk yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Maşuk, hastanede yaşamını yitirdi. Maşuk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın detayları ile ilgili çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerinden inceleme başlatıldı.