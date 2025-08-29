Kavşakta Çarpışma, 1 Ölü 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde bir kavşak üzerinde, dikkatsiz bir şekilde ana yola çıkan bir otomobile başka bir otomobil çarptı. Bu talihsiz olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 civarında Dadağlı Mahallesi yol kavşağında gerçekleşti. Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne doğru seyir halindeki Semih G. (49) yönetimindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz bir şekilde anayola çıkan Yahya Saban (73) idaresindeki 35 YHU 57 plakalı araca çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Meydana gelen çarpışmanın ardından otomobilin sürücüsü Yahya Saban, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Ayşe Saban (68), Aysun Saban (48) ve Mehmet Bozhan (46) yaralanarak çeşitli derecelerde yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaparak yaralıları ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak polis yetkilileri tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu süreçte olayın gerekçeleri ve detayları üzerine incelemelerin yapılacağı ifade edildi. Olayın ardından hem sürücü hem de yol koşullarına yönelik yapılan değerlendirmelerin sonuçları merakla bekleniyor.