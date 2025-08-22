Kavun Tezgahında Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Konya’da bir kavun tezgahında yaşanan silahlı çatışmada, 35 yaşındaki Rıza K., husumetli olduğu iddia edilen Selçuk Özçelik’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü, Zeynel K. ise yaralandı. Özçelik’in yanında bulunan ismi belirlenemeyen bir başka kişi de Rıza K.’nın yanındaki Gökhan K.ya av tüfeğiyle ateş ederek onu yaraladı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çumra ilçesinin İçeri Çumra Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ VE TARİHİ

Gökhan K. (30), yol kenarında kurduğu tezgahta kavun satarken, daha önce husumet yaşadığı Selçuk Özçelik, yanındaki Zeynel K. ve iki kişiyle birlikte onun yanına geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda Rıza K., av tüfeğiyle Selçuk Özçelik ve Zeynel K.’ye ateş etti. Bu sırada Selçuk Özçelik’in yanındaki ismi belirlenemeyen kişi de Gökhan K.’ya ateş ederek onu yaraladı. Olay yerindeki şüpheliler kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerini olay yerine sevk etti.

KURTARMA MÜDAHALESİ

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne götürülen Selçuk Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer iki kişi ise tedavi altına alındı. Rıza K.’nin sabah saatlerinde 42 FY 030 plakalı aracıyla Konya şehir merkezine gittiği belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, otomobili Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde terk edilmiş olarak buldu.

GÖZALTINA ALMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Cadde ve sokaklarda arama yapan ekipler, Rıza K.’yi Karakayış Caddesi’nde yakaladı. Ölen Selçuk Özçelik’in cenazesi de bugün Çumra ilçe mezarlığına defnedilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.