Kavuncu, Gençlerin Üçte Birinin Boşta Olduğunu Belirtti

GENÇ İSTİHDAMI SORUNU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye’de 15 ila 29 yaş arası her üç gençten birinin evde boş oturduğunu vurguladı. Kavuncu, “Bunun üstüne ekonomik yoksulluğu ve bütün bu sıkıntıları eklediğiniz zaman çeteleşme başlıyor ve hepimiz güvenlik konusunda büyük bir endişe duyuyoruz” dedi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ekonomide yaşanan krizlerin sosyal sorunlara yol açtığını ifade etti. Kavuncu, kayıtlara geçen gençlerin ciddi bir kısmının iş ve eğitim fırsatlarından yoksun kaldığını belirtti.

ÇETELEŞME VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Kavuncu, “Anne ve babalar çocuklarını artık en yakındaki markete bile göndermek istemiyorlar. Endişe ediyorlar, ürküyorlar; çünkü çeteleşme çok ciddi oranda artmış durumdadır.” şeklinde konuştu. 15-29 yaş grubunda Türkiye’de 18 milyon genç bulunduğuna ve bunlardan 5 milyonunun kayıtsız olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, başıboşluk yaratarak çeteleşmeyi körüklediğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’de gençlerin yüzde 31’inin kayıtsız olduğuna, Avrupa Birliği’nde bu oranın ise yüzde 17 civarında olduğuna dikkat çekti.

EKONOMİK SIKINTILAR VE YETİŞKİN SEKTÖRÜ

Kavuncu, bilgisayar oyunlarının da çeteleşmeyi artırdığına değinerek, “Güvensizlik her anlamda sıkıntı ve endişe yaratıyor.” diyerek Cumhuriyet başsavcılığının hazırladığı iddianameye atıfta bulundu. Bu iddianamede çeteleşmenin sebebi olarak “Maddi değerlere duyulan iştahın orantısız ölçüde arttığı, yasa dışı servet edinmek için fırsat oluştuğu bir ortamdayız.” ifadesini paylaştı. Kontrolsüz bir ortamdaki yozlaşmanın artmasıyla birlikte çeteleşmenin de yükseldiğini belirtti. Ayrıca, “Cezaevlerinden çıkan mahkumların neredeyse yüzde 45-50’si yeniden suç işliyor.” diyerek Türkiye’deki güvenlik sorunlarına işaret etti.