Kavurmalı Çiğköfte Büyük İlgi Gördü

YENİ LEZZET KAVURMALI ÇİĞKÖFTE

Elazığ’da müşterilerin talepleri doğrultusunda kavurmalı çiğköfte gibi yeni bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzeti tatmaya gelenler, bir daha yemek istediklerini belirtiyor. Elazığ’ın sanayi mahallesinde yer alan bir lokanta, bölgede ilk kez çiğköfteyi kavurma ile bir araya getirerek ilginç bir hizmet sunuyor. Müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kavurmalı çiğköfte, günün her saatinde hizmette bulunuyor. Lokanta, gelen taleplere yetişmeye gayret ediyor.

MÜŞTERİ TALEPLERİ YÖNETİYOR

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, “Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğköfte alanlar abi şuradan içerisine biraz da yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti. Şimdi kavurmalı çiğköfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas’tan, Diyarbakır’dan ve çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğköfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğköfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün” diye ifade ediyor.