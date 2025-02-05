kaya-ailesinin-depremdeki-minik-misafiri

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen depremde enkazdan çıkarılan ve kimliği tespit edilemeyen bir yaşındaki bebeğin cansız bedeni, Kaya ailesinin aile mezarlığına defnedildi. Mezar taşına, “Kaya ailesinin minik misafiri” ifadesi yazıldı. 6 Şubat depreminde en çok etkilenen ilçelerden biri olan Gölbaşı’nda toplamda 485 kişi hayatını kaybetti. Büyük zarar gören bu ilçede, hayata veda edenler için ilçe merkezinde bir ‘deprem şehitliği’ kuruldu.

KİMLİĞİ BELİRSİZ BEBEĞE SAHİP ÇIKILDI

Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesi’nde enkazdan çıkarılan, 1 yaşında olduğu tahmin edilen ve kimliği tespit edilemeyen bebeğin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defin edilmesi planlanıyordu. Ancak, aile mezarlığı mevcut olan Kaya ailesi, kimliği belirsiz bu minik bebeğin cenazesine sahip çıkarak onu kendi aile mezarlarına defnetti.

KAYA AİLESİ, MEZARI YAPTIRDI

Kaya ailesinin çoğu il dışında yaşamalarına rağmen, ailenin fertleri minik misafirlerinin mezarını yaptırmayı ihmal etmedi. Şehitliğe gelen ziyaretçiler, yol kenarında bulunan bu mezarın taşındaki yazıyı görünce duygulanıyor.