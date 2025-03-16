Haberler

Kaya Düşmesi Yüksekova-Van Yolunu Kapattı

DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLU KAPATTI

Yüksekova-Van Karayolu’nda, Suüstü köyü yakınlarında meydana gelen olayda, dağdan düşen kaya parçaları yolun ortasına düştü. Akşam saatlerinde gerçekleşen bu olayda, havaların ısınmasıyla birlikte dağlardaki eriyen karlar, zemin yumuşadı ve bu durum kaya parçalarının karayoluna düşmesine sebep oldu.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞTI

Yolda seyahat eden sürücüler, kaya parçaları nedeniyle durma zorunda kaldı ve bir süre yolun temizlenmesine katkıda bulunmak için çalıştılar. Halka örnek bir davranış sergileyen Candemir Alim isimli vatandaş, sürücüleri durdurarak kaya parçalarının düştüğü yeri temizlemeleri için organize etti ve bu sayede birçok sürücüyü olası bir felaketten kurtardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Suriye ve Hizbullah Arasında Gerginlik Arttı

Suriye'deki çatışmalar sırasında Hizbullah'ın 3 Suriye askerini kaçırıp öldürdüğü iddia edildi. Hizbullah ise bu suçlamaları reddetti.
Haberler

Hatay’da Samanlık Yangını Hızla Söndürüldü

Defne'de bir ahırın samanlığında meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda bazı saman balyaları hasar gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.