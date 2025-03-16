Kaya Düşmesi Yüksekova-Van Yolunu Kapattı

DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLU KAPATTI

Yüksekova-Van Karayolu’nda, Suüstü köyü yakınlarında meydana gelen olayda, dağdan düşen kaya parçaları yolun ortasına düştü. Akşam saatlerinde gerçekleşen bu olayda, havaların ısınmasıyla birlikte dağlardaki eriyen karlar, zemin yumuşadı ve bu durum kaya parçalarının karayoluna düşmesine sebep oldu.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞTI

Yolda seyahat eden sürücüler, kaya parçaları nedeniyle durma zorunda kaldı ve bir süre yolun temizlenmesine katkıda bulunmak için çalıştılar. Halka örnek bir davranış sergileyen Candemir Alim isimli vatandaş, sürücüleri durdurarak kaya parçalarının düştüğü yeri temizlemeleri için organize etti ve bu sayede birçok sürücüyü olası bir felaketten kurtardı.