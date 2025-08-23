Kaya Karakterini Canlandıran Atakan Özkaya

ATALARINI UĞURLUYOR

Kanal D’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya, bugün babası Mustafa Özkaya’yı son yolculuğuna uğurluyor. Dün vefat eden Mustafa Özkaya için, Maltepe Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Tören sonrasında Mustafa Özkaya’nın cenazesi, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Atakan Özkaya, acı haberi sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı mesajda, “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…” ifadelerine yer verdi. Bu zor süreçte, Özkaya’nın yakın arkadaşları ve sevenleri yanında oldu ve paylaşımına birçok başsağlığı mesajı gönderdi.