Kaya Mahallesi’nde Sakız Ağacı Etkinliği

FİDANLA TARIM GÜNÜ DÜZENLENDİ

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında, Fethiye’ye bağlı Kaya Mahallesi’nde, fidanları tamamen hibeli olan 5 dekar alanda tesis edilen sakız ağacı bahçesinde tarla günü etkinliği yapıldı. Kaya Mahallesi’nde düzenlenen bu tarla gününde, üreticiler uzmanlardan sakız ağacı yetiştiriciliği ve hasadı ile ilgili detaylı bilgi aldı.

YETİŞTİRİCİLİĞİ VE VERİM POTANSİYELİ

Kayaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sakız ağacı yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği ve verim potansiyeli ele alındı. Sakız ağacının, 6-7 yaşında ürün vermeye başladığı ve yılda 300-1000 gram arasında reçine sağladığı ifade edildi. Elde edilen reçinenin kilo fiyatının ise 15-20 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Bu yüksek katma değerli ürünün, Muğla’nın verimli topraklarında tarımsal kalkınmayı hızlandırması bekleniyor.

YENİ TEKNİKLER VE GELİR İMKANLARI

Etkinliğin amacı, üreticilere yeni yetiştirme teknikleri ve hasat süreçleri hakkında bilgi aktararak, bölgedeki tarımsal çeşitliliği ve gelir imkanlarını artırmak olarak tanımlandı. Böylelikle, Muğla’daki sakız ağacı yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.