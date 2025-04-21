Kaya Parçaları Otomobil Üzerine Düştü

KAYA DÜŞMESİ NEDENİYLE OLAY MEYDANA GELDİ

Zonguldak kara yolunda, yamaçtan kopan kaya parçaları, hareket halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda, otomobilde bulunan 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesi mevkiinde gerçekleşti. Zonguldak istikametine doğru giden E.Ö. yönetimindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan düşen kaya parçaları isabet etti.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde yer alan sürücü E.Ö. ve yolcular S.Ö, G.Ö., E.Ö. (3) ve Ö.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin hemen ardından Yenice Devlet Hastanesine gönderildi. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda oturan G.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.