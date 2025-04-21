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Kaya Parçaları Otomobile Düştü, 5 Yaralı

OLAYIN MEVKİİ VE SEBEPLERİ

Zonguldak kara yolunda, yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Bu olay sonucunda otomobilde bulunan 5 kişi, iki tanesi çocuk olmak üzere yaralandı. Olay, Karabük- Zonguldak kara yolunun Yenice ilçesi mevkisinde öğle saatlerinde gerçekleşti.

YARALILARIN DURUMU

E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine doğru seyrederken üzerini kaplayan kaya parçalarıyla karşılaştı. Çevreden gelen uyarılar üzerine, olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar arasında sürücü E.Ö. ile yolcular S.Ö, G.Ö., E.Ö. (3) ve Ö.Ö. (12) bulunuyor. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda oturan G.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

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