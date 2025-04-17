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Kaya Parçaları Temizlendi, Yol Açıldı

SİİRT’TE KAYA PARÇALARI TEMİZLENDİ

Siirt’te, Eruh-Şırnak kara yoluna düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşım tekrar sağlandı. Yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Olay esnasında kara yolunda araç olmaması, olası bir kazayı engelledi.

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Vatandaşların durumu yetkililere iletmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri, kayaları yoldan kaldırarak bölgeyi yeniden trafiğe açmayı başardı. Elde edilen bu gelişme, ulaşımın aksamaması açısından önemli bir adım oldu.

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