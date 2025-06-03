Kaya’ya Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi

GEÇMİŞTEKİ SUÇLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin’i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya’ya “kadına karşı kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi ortaya çıktı. Kararda Kaya’nın geçmişte kadına yönelik tehdit ve hakaret suçlarından yargılandığına, denetimli serbestlik süresi devam ederken yeni bir suç işlediğine ve pişmanlık göstermediğine vurgu yapıldı. Maktulün avukatı Alev Öztürk, sanığın “tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılması için kararı istinafa taşıdıklarını açıkladı. İlknur Çetin, İçmeler Mahallesi’nde 25 Nisan 2024’te çalıştığı otelin önünde Ali İhsan Kaya’nın bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Kaya, kısa süre içerisinde yakalandı ve ilk ifadesinde cinayeti “kıskançlık” nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtti.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM DE YAPMADI

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Mart’taki ikinci celsede sanığı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezasında takdiri indirim uygulamadı. Gerekçeli kararda, geçmişte kadınlara yönelik tehditlerde bulunan Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılma sebebi olarak bu suçlara dikkat çekildi. Avukat Alev Öztürk, mahkemenin “tasarlayarak öldürme” suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki taraflara katılmadıklarını ifade etti.

PLANLI EYLEMİN DELİLLERİNE VURGU

Zekai Çetin’in avukatı Alev Öztürk, gerekçeli karara dair açıklamalarında, mahkemenin verdiği kararın hatalı olduğunu vurguladı. Öztürk, “Sanığın maalesef tasarlayarak öldürme suçu açısından yapılan değerlendirmelerin yetersiz kaldığı ve bu bağlamda bir cezalandırma yapılmadığı bir karar verilmiştir” dedi. Olaydan bir hafta önce sanığın maktulü izlemesi, bıçak alması ve bıçağı kontrol etmesi, sanığın niyetinin ne derece ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

İSTİNAF SÜRECİNE TAŞINDI

Avukat Öztürk, mahkemenin tasarlama unsurlarının oluşmadığına dair görüşlerinin hatalı olduğunu, bu nedenle kararı istinafa taşıdıklarını belirtti. “İstinaf mahkemesinin bu hatalı kararı bozacagını umuyoruz. Özellikle kadın cinayeti dosyalarında mahkeme heyetlerinin, cinsiyetçi bir bakış açısıyla, fail lehine karar vermeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı. Bu durumu, daha önce yaşanan diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi, adaletin sağlanmasını engelleyen bir durum olarak değerlendirdi.