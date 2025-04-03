Kayahan Belgeseli 3 Nisan’da TRT’de Yayında

BELGESELİN YAYIN TARİHİ

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok unutulmaz esere imza atan Kayahan’ın sanat hayatını anlatan belgesel, 3 Nisan saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. 1980’li ve 1990’lı yıllara damgasını vuran ve 3 Nisan 2015’te hayatını kaybeden Kayahan’ın sanat yolculuğu dostları Nilüfer, Suat Suna, İskender Paydaş gibi sanatçılar tarafından anlatılacak. Kayahan kimdir? Kayahan öldü mü, yaşıyor mu? Ölümüne kadar üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD, bir tekli yayımladı. İlk olarak Nilüfer’e verdiği “Geceler”, “Kar Taneleri”, “Esmer Günler” gibi şarkılar, zamanla klasik haline geldi.

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Kayahan, daha sonra İstanbul’a yerleşti. Ardından uzun bir süre Balıkesir-Gömeç’teki İnta Sevgi Köyü’nde yaşamını sürdürdü. Bu köydeki tüm cadde ve sokaklar, Kayahan’ın şarkı isimlerinden oluşmaktadır.

KARİYERİNE İLK ADIMLAR

Kayahan, 1971 yılında “Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var” adlı 45’liğini çıkararak müzik dünyasına girdi. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978 yılında Eurovision elemeleri için “İstanbul Hatırası” şarkısını besteledi, ancak bu şarkı yeterli bulunmayarak elemelerin dışında kaldı. Bununla birlikte, “Neden Olmasın?” ile beğeni topladı. 1980’de “Bekle Gülüm / Ateş” 45’liğini yayınladı ve Türkiye Eurovision elemelerine “Dostluk” şarkısının vokalisti olarak katıldı. 1981 yılında, ilk albümü “Canım Sıkılıyor, Canım”ı çıkardı; ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi.

BESTECİLİK SÜRECİ

Kayahan, Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi isimlerin albümlerinde besteci ve şarkı yazarı olarak tanınmaya başladı. “Kar Taneleri” gibi hit şarkıları ile önemli bir çıkış yaptı. Aynı zamanda Eurovision’a katılma çabaları devam etti ve 1990 yılında “Gözlerinin Hapsindeyim” şarkısı ile elemelerde birinci oldu. Bu başarıyla 1990 Eurovision Şarkı Yarışması’na katıldı ve 17. olarak döndü.

ÖNEMLİ ALBÜMLER VE PROJELER

Kayahan, Yemin Ettim adlı albümüyle büyük satış rakamlarına ulaştı ve ardından 1992 yılında “Odalarda Işıksızım” albümünü çıkardı. 1993’te “Son Şarkılarım” albümünde kendi eserlerine imza attı. İlerleyen yıllarda “Benim Penceremden”, “Canımın Yaprakları”, “Gönül Sayfam” gibi önemli albümlerle müzik kariyerini sürdürdü. 2003 yılında Altın Kelebek Onur ödülüne layık görüldü.

HASTALIK DÖNEMİ VE HASTA OLDUĞU SÜREÇ

Kayahan, 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalandı ve 2005’ta tekrar hastalığa yakalandı. 2014 yılında rahatsızlığı tekrar belirdi ve tedavi altında kaldı. Ölümünden önce kanserle mücadele verirken “Yaşanacak günümüz varmış” diyerek hayatını değerlendirdi.

VEFATI VE CENAZESİ

Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucu 3 Nisan 2015 sabah 08:00’de hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii’nden kaldırıldı ve vasiyeti doğrultusunda Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

GÖRÜŞLER VE ANILAR

Onun için “Bugün kara bir gün… Ben ikinci babamı kaybettim, Türkiye de Büyük Usta’sını…” sözleriyle Suat Suna hislerini dile getirdi.

EVLİLİKLERİ

Kayahan, ilk evliliğini 8 Mart 1973’te Nur Hanım’la yapmış ve 18 yıl süren bu birliktelikten bir kızı olmuştur. Sonraki evlilikleri arasında 1992’de Lale Yılmaz ve 1999 yılında İpek Açar ile evlenmiştir.

DİSKOGRAFİ

Kayahan’ın müzik hayatında birçok 45’lik ve albüm bulunuyor. Öne çıkan albümleri arasında “Yemin Ettim”, “Ne Oldu Can”, “Kelebeğin Şansı”, “Biriciğim’e” gibi eserler yer almaktadır.